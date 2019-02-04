受害父親痛陳 判死刑不為過
台中市酒駕累犯陳瑞盈撞死2條年輕生命引發社會撻伐，彭姓死者父親悲慟說，「酒駕累犯肇事，判死刑不為過！」盼政府將酒駕懲罰條款訂高並盡快修法實施，別讓酒駕害命一再重演。
另名受害者鄭女的妹妹氣憤表示，她希望政府對酒駕者實施鞭刑，讓酒駕者知道這種痛，否則法官判刑後，奪走人命的酒駕者關幾年就沒事，家屬無法接受永遠失去親人的痛。
「才花樣年華的年紀，怎麼忍心！」彭父昨仍哽咽說，寶貝兒子枉送性命，孩子的媽更因無法接受養了20幾年的兒子，一夕天人永隔而傷心過度、產生幻覺。酒駕罔顧人命的事不斷發生，政府更要重視酒駕修法、肇事加重刑責，別再拖延。
遭酒駕累犯撞死的21歲彭男是朝陽科大學生，父親及妹妹在殯儀館摺紙蓮花、面容憔悴，儘管親友在旁安撫，仍掩不住哀傷。彭父沉痛地說，酒駕肇事已造成很多家庭破碎，為什麼還是有人喝酒開車，「這樣自私的行為，根本蓄意殺人！」
彭父說，1條年輕生命就這樣被撞沒了，若能喚醒政府更重視酒駕修法，不再只是說說而已，加速完成修法並執行，別讓無辜的人白白犧牲性命，也要讓酒駕行為人付出應有的代價。
台中市警察局昨展開鐵腕抓酒駕，即日起在重要路段加強攔檢取締酒駕，並由副市長陳子敬走上街頭宣導。市警局指出，針對易酒駕違規肇事時段及路段，不僅夜間時段執行取締，白天也全時段攔檢。陳子敬表示，台中市取締酒駕強度、密度及件數均為6都最高，因酒駕傷亡人數也逐年降低，為不讓酒駕憾事再發生，通報各分局再提高取締強度。
(中國時報)
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