累犯處鞭刑 蔡清祥稱有疑慮
針對近來接二連三發生酒駕撞死人案件，外界高度期待政府能對酒駕累犯增加「鞭刑處罰」，法務部長蔡清祥昨明確表示，以鞭刑防範酒駕，對於人權國家是有疑慮的；但他強調，法務部擬修法將酒駕撞死人，視同具有殺人之不確定故意，另對於酒駕累犯的加重處罰，也會進一步研究討論。
2017年，陳姓烘焙師傅遭到酒駕累犯的顏姓女子撞死，社會輿論譁然。有人在國家發展委員會的網路平台上連署，希望政府能對酒駕、性侵累犯增加「鞭刑處罰」，短時間就超過5000人連署門檻，最後達到3.1萬人連署。前天台中再發生陳姓酒駕累犯逆向撞死2名機車騎士事件，再度引起社會關注。
對於是否仿效國外作法採用鞭刑處罰酒駕累犯，法務部長蔡清祥表示，目前世界僅少數國家採用鞭刑，在人權國家實施會有疑慮。蔡的說法顯示法務部現階段仍沒有採用鞭刑處罰酒駕累犯的可能。
此外，蔡清祥擬請檢察官視酒駕肇事情節，依《刑法》第38條規定「供犯罪所用、且屬於犯罪行為人所有，得沒收之」向法院聲請沒收車輛，其實前台中市長林佳龍去年初就曾在市政會議建議中央修法將「得」沒收，改為「應」沒收。
在蔡清祥提議前，早有少數檢察官、法官引用《刑法》沒收規定，將酒駕車輛視為「供犯罪所用」，向法院聲請沒收，但司法實務上對於酒駕案，基於比例原則的考量，卻很少援引《刑法》第38條沒收車輛，過去曾有一審法官判刑時，同時宣告沒收酒駕者車輛，但案件上訴二審後，二審法官就撤銷改判不必沒收。
(中國時報)
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