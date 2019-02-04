胡志強籲大老交棒 優雅轉身
有意轉戰立委的國民黨台北市議員王鴻薇錄製過年賀歲影片，邀國民黨前副主席胡志強一同做年菜，但2人仍不忘聊政治，胡志強說，國民黨要達到世代交替不難，只要大老們優雅轉身就好，話中呼籲黨內大老交棒的意味濃厚。
王鴻薇日前接受廣播節目專訪時，宣布將投入立委選戰，挑戰北市松山、信義選區的資深立委費鴻泰。王鴻薇表示，費鴻泰服務當地25年，非常優秀，但國民黨中生代也應勇於表態，讓國民黨人才換血。
和王鴻薇做年菜談政治
她認為，做為一個中生代要有一些承擔，對自己有信心，國民黨中生代必須挺身而出，經過黨內民主機制，只要公平、公正、透明，良性競爭沒什麼不好。
王鴻薇在臉書上釋出的預告賀歲影片，胡志強與王鴻薇一起製作剁椒魚、紅燒獅子頭，過程中，她詢問胡志強，未來1年國民黨該要怎麼做才能贏得勝利？胡志強回應，只要做到4個字就好：「世代交替。」
國民黨世代交替才會贏
胡志強指出，要達到世代交替不難，只要大老們優雅轉身就好，他強調，「優雅轉身也不是叫你下台，可以全力幫忙啊」；他還自嘲地向王鴻薇說：「站在妳身邊有一個人也是老國民黨，他就是優雅轉身什麼都不選了，全力幫忙啊！」
他表示，每個人都喊著世代交替、要讓年輕人出頭，但等到真正要選舉時，每個報名要選的都還是老將，使國民黨遲遲無法新陳代謝。
至於能接棒的年輕人在哪裡？胡志強則幽默笑說：「我哪有那麼笨啊？說出來會被打死，我也不能害王鴻薇啊！」
(中國時報)
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