預算編了198億 還是苦等！美對台軍售指標 M1戰車沒下文

2019年02月04日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

據軍方消息來源說，我向美採購的M1戰車，美方未阻擋，雙方也有默契，但購案遲遲沒有動靜，令軍方頗感無奈。一位軍方官員說，美方一連串對台友善措施，包括國會通過、川普總統簽字的《台旅法》與《國防授權法案》等，但落實到軍售上，卻是按兵不動，令人不解。

軍方規畫要買108輛M1戰車，包括後勤共約新台幣198億元，已自今年度開始在機密預算中編列，並獲立法院審查通過。

軍方官員說，台美對這批M1戰車軍售案已有默契，美政府在政治上不斷對我做出友好動作，還派軍艦通過台灣海峽，但真正觸及到軍售，不知為何，川普政府到現在還未動作。軍方官員強調，美方已答應要賣M1戰車，但就是還沒有動作。

軍方官員說，我為配合軍售作業，已縮短建案流程，爭取時效，做了很多調整，戰車購案堪稱是川普政府對台軍售的指標，意外的是，美方竟然到現在都沒動靜。軍方官員再次強調，美方不是不賣，只是還沒開始作業。

軍方官員說，戰車是基本戰力，但也是戰略武器，有了M1戰車，共軍來犯，就必須運送更大的戰車上灘岸，對共軍而言將非常困難。

另有軍方官員說，我現有戰車老舊，適時更新戰車，有助陸軍形象，讓官兵對戰力有信心，家眷也安心。

至於台灣是否適用M1戰車，軍方官員說，真要有戰爭，台灣橋梁一定全被炸斷，道路支離破碎，不管是戰車或輪型甲車，都不可能跨區支援或南兵北運，都只能在自己作戰區裡運動，所以說輪型甲車比戰車適合陸軍的說法，是說不通的。

(中國時報)