雷聲大雨點小 川普只核定1筆
川普政府上任後，對台軍售目前只有2筆，第1筆批的，其實是前任歐巴馬政府所核定。嚴格說來，川普上任只核定蔡政府1筆軍售，金額3.3億美元，項目是F-16等各式戰機的零附件，並非特別大案。簡單說，川普政府上任至今，台美軍售是雷聲大，雨點小，與外界預期落差太大。
川普當選時，即與蔡英文總統通過電話，美政府諸多友台措施也接連出招，同意台美高層互訪，也答應軍艦可以泊港，蔡政府也擺明了親美，但反應在台美最實質的軍售利益上，只做一筆百億新台幣的生意，實在很不稱頭。
蔡政府本來對軍售相當樂觀，為配合美方調整政策，軍售項目由整批改為逐筆審查，縮短軍購建案流程，以免耽誤採購時機，而M1戰車建案就是個指標，結果預算都編好了，美方動作卻慢吞吞。
回頭來看，川普很多友台的政治動作，都只是口惠，是拿台灣當籌碼，刺激大陸，做為美陸貿易戰的策略，若談到實惠，以軍售言，卻是什麼都沒做。
歐巴馬時代，美方給了台灣新型直升機及愛國者飛彈等新式裝備，川普政府迄今，還沒給過台灣像樣的武器。台灣買的戰車，也是老舊二手貨，接觸這麼久，軍方本來預估去年底可以拿到發價書，甚至簽約，也編了預算，結果拖到年後，竟然還沒下文。
更值得注意的是，美方雖同意廠商可以和我談潛艦國造案，但最後決定權還是在川普政府手上，就算廠商談好，美政府不發輸出許可，或是故意拖延，都有可能導致潛艦案生變，或延誤建造期程，這些風險，主事者應顧慮。
(中國時報)
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