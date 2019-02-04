陸稱已控制 批綠借機生事

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

針對民進黨政府指責大陸隱匿、未通報台灣非洲豬瘟疫情，大陸國台辦在農曆狗年最後一個上班日傍晚特別發布新聞稿表示，一段時間以來，民進黨當局借非洲豬瘟疫情大作政治文章，完全是「借機生事」；「甚至編織謊言、無理取鬧」。

陸委會昨也發布新聞稿表達「嚴正抗議」，稱是陸方因政治因素，不願回應台灣關於疫情通報的要求，顛倒是非黑白。

大陸國台辦發言人馬曉光指出，自去年8月大陸發現非洲豬瘟疫情以來，相關部門和地區高度重視，立即採取有力措施，嚴格開展疫情的處置，取得較好防控效果。2019年新發疫情降至5例，較先前下降76％。聯合國糧農組織對大陸的防控高度肯定。

馬曉光直言，「一段時間以來，民進黨當局借非洲豬瘟疫情防控事作政治文章，為了達到破壞兩岸同胞感情和兩岸關係的目的，無視基本事實和專業常識，甚是編織謊言，無理取鬧。」民進黨當局所作所為與疫情防控毫不相干，完全是借機生事。相信台灣同胞對這一點看得非常清楚。

馬曉光表明，兩岸並無豬肉貿易，大陸一直並將持續採取有效措施，加強對貿易口岸、電商平台及相關物流渠道監管，對往來台灣的旅客進行宣導和提示，嚴防豬肉製品流入台灣。」

另外，農委會防檢局昨日發布，松山機場檢疫站1月23日、24日於棄置箱所收集之2件大陸豬肉乾製品，經檢驗確認肉品帶有非洲豬瘟病毒，病毒基因序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。此為大陸肉製品驗出非洲豬瘟病毒第19、20例。

陸委會表示，台灣一向主張防疫問題涉及民生福祉，不應政治化。兩岸往來密切，政府希望大陸及台灣都不要發生非洲豬瘟疫情，為防止疫情擴散，已多次提出希望雙方相互通報，共同防疫，願意派遣專家赴大陸交流。

(中國時報)