以核養綠團隊 3月再推公投

2019年02月04日 04:10 中國時報 李侑珊 、 游昇俯 、 周毓翔 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

經濟部拍板核電不重啟、不延役，民進黨政府將持續執行「非核家園」政策，「以核養綠」團隊3日決定，最慢將在3月初推出至少兩項公投提案，一是關於核四重啟並商轉，另一則是核一、二、三廠延役。

「以核養綠」團隊表示，針對行政院上月底召開記者會，提出有關「新」能源政策說明，完全無視續用核電的主流民意，並將「以核養綠」公投結果狹隘惡意解讀為僅是法律條文的修訂。

對此，「以核養綠」團隊決定，在今年推出標的明確的公投提案，希望再度透過主流民意的展現，讓政府明白多數人民對於政府現行的能源政策不信任，並且反對躁進式廢核。

以核養綠共同發起人李敏昨日表示，民進黨政府說核廢料不能解決，完全就是「託辭」，只以選票為考量，根本不把國家未來放眼裡。

清華大學原子科學院院長李敏表示，外界認為低階核廢料不能解決，主要是因為環團、反核人士蓄意阻饒，全世界有100多座低階核廢料儲存場運行，為何別國可解決、我們卻不能？

李敏指出，台灣低階核廢料目前放在蘭嶼儲存場，實際看監測資料，蘭嶼儲存場門口的背景輻射劑量每小時0.033微西弗，台北市0.057微西弗，阿里山0.096微西弗甚至還是蘭嶼的3倍，說低階核廢輻射影響健康，根本說不過去，問題不能解決是因為政府不願面對。

另一種核廢即使用過的核燃料，目前幾種處理技術都需要時間研發，也因為是政治議題，還需要溝通，但至少乾式儲存全世界都可接受；若認為核燃料無解，請問使用乾式儲存的瑞士、荷蘭、比利時都瘋了嗎？

他質疑政府要發展天然氣發電，可以毀掉千年藻礁；要蓋深澳電廠，可以逕行通過環評，為何不能花功夫做核廢料儲存場？

對行政院長蘇貞昌說過去能源政策是錯誤，前總統馬英九表示，民進黨現在執政，如果說以前有錯誤，蘇貞昌可以改過來，為什麼不改，要繼續錯下去嗎？這個邏輯不通。

(中國時報)