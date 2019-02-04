國台辦促滬 緊急小組善後

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

針對台灣旅行團到上海旅遊發生意外，大陸國台辦昨表示，上海市迅速成立緊急處理小組，協助處理善後。上海市台辦市委常委鄭鋼淼也第一時間到醫院看望慰問受傷台籍旅客及家屬。陸委會則稱，將透過既有聯繫管道，包括陸委會與國台辦、台旅會與海旅會，以及海基會與海協會，密切聯繫，協助傷亡者家屬赴陸，追究肇事者責任。

市台辦慰問受傷旅客

國台辦發言人馬曉光表示，上海市高度重視，將會全力救治傷者，迅速成立緊急處理小組，也已經到醫院探望傷者與家屬，協助處理善後工作。

上海市台辦也發聲明稱，事故發生後，傷者被迅速送往瑞金醫院搶救。經緊急救治，1名台灣遊客搶救無效死亡。1名重傷台灣遊客經手術搶救，目前無生命危險，2名傷者留院觀察，其他5名台灣遊客及快遞員已經出院。

聲明稱，鄭鋼淼昨日下午到醫院看望慰問了逝者家屬及其他受傷遊客和家屬，要求醫院全力組織救治。肇事駕駛員趙某已被警方控制，事故原因正在進一步調查中。上海市台辦將協助各有關方面做好善後事宜。

逮駕駛調查肇事原因

此外，陸委會指出，針對這起不幸事件，蔡總統已於第一時間指示陸委會及海基會啟動相關機制，全力協處。交通部觀光局已指示台旅會上海辦事處掌握整體情況，並與陸方海旅會保持密切聯繫。

陸委會強調，政府完全能體會傷亡者家屬悲傷及焦急心情，針對這起不幸意外，將透過既有聯繫管道，包括陸委會與大陸國台辦、台旅會與大陸海旅會，以及海基會與海協會，密切聯繫。

陸委會將助家屬赴陸並究責

陸委會承諾將協助傷亡者家屬赴陸，追究肇事者責任，妥善照料傷者及處理保險理賠相關事宜，全力保障國人權益，將這起事件所造成的傷害降至最低。

而海基會發言人管安露表示，對於事故造成傷亡深感遺憾，後續事宜包括文書驗證與家屬探視等，如果家屬有任何需求，海基會在年假期間，將全力主動協助家屬辦理相關後續事宜。

(中國時報)