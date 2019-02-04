平撫不安心情 台灣仁本施援手
中國時報
孫曜樟／台北報導
雄獅旅行社「南京涵碧樓江南全覽8日遊」旅行團，3日上午9時許在大陸上海田子坊發生嚴重車禍，造成10名團員分別受輕重傷，目前已知有1名王姓團員送醫搶救不治死亡，1人重傷還有8人輕傷。意外事故發生後，台灣仁本集團也調派當地人員前往，義務協助處理後續事宜。
據了解，雄獅旅行社團員意外發生後，大都驚魂未定，直到協助處理的台灣人員陸續趕到現場，才漸漸平復心情。仁本服務集團對不幸罹難者的後續處理事宜給出極大幫助，對未來遺體處理、索賠訴訟等等繁雜手續，仁本集團也將本於企業成立精神，協助家屬做最好處理。
台灣仁本集團董事長陳原表示，台灣仁本得知雄獅旅行團在上海發生嚴重交通意外後，立即通知「華夏仁本」從崑山、杭州及寧波等地，調派人員趕往現場和醫院，義務協助旅行社團員處理後續相關事宜。
台灣仁本服務集團是在2003年由董事長陳原創立，旗下整合忠誠生命服務團隊及順暢生命服務團隊，以服務專業化、產品多樣化、價格透明化、設備現代化、管理人性化為經營理念，朝向專業化與優質化的現代企業邁進，不僅首開先例打造六星級往生室與六星級生命紀念館，更成為國內第一家通ISO認證的禮儀業者。
「華夏仁本」成立於2014年，從踏上大陸之初，便是台灣仁本恭謹從之的另一個開端，兢兢業業以完成使命與社會責任為己任，並將移植台灣仁本成功經驗，打造大陸地區全新殯葬視野。
(中國時報)
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