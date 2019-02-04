3公路探祕 賞櫻賞螢賞山景

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國內知名景點走膩了，愈來愈多人開始尋找「祕境」旅遊，每日在山路間穿梭的公路養護人員開發出許多低調景點，例如到台7線賞櫻、台18線賞冬螢、台30線賞山景、泡溫泉等。公路總局公開私房景點，推薦民眾來趟小資旅行，遠離市區塵囂，細細品味台灣之美。

宜蘭縣大同鄉省道台7線英士路段、台7甲線棲蘭、茂安、四季路段，以及台7丙線復興路段，沿途養護種植上萬株櫻花，以山櫻花、八重櫻、吉野櫻等樹種為主，每年冬季花盛開季節時，景色美不勝收。

台18線阿里山公路擁有廣闊視野，林相優美、天然生態資源，公路以80％生態維護、20％景觀營造的規畫養護。雖然假日上山的遊客多，但很少人注意到，冬天的公路兩旁，夜間會有少見的冬螢現蹤，80K以上更是適合冬螢生長的環境。

台18線91K+079路旁，有棵高聳的紅檜神木，公路總局特地將神木「框」起來，並設立解說牌，提醒民眾停下腳步。而在螢火蟲棲地及停車頻度高的區域，工程人員以樹木殘枝、碎木屑、基材拌合，重新鋪設在土壤上，營造生物棲息空間與景觀質感。

台30線全長35.3公里，西起中央山脈卓溪鄉南安，經玉長隧道穿過海岸山脈達長濱鄉，是連接花東地區山線（台9線）、海線（台11線）的重要公路，沿線有天然山林原始景觀及清澈溪水，還有四季稻田與海天一色太平洋風光，是一條可望山觀海的景緻公路。

從台30線起點進入瓦拉米步道，是日軍過去為拖行砲車沿等高線開闢，步行1小時會經過兩座吊橋及瀑布；在2K+500附近，可進入鹿鳴古道入口，步行15分鐘抵達約100公尺長的鹿鳴吊橋，眺望拉庫拉庫溪及溪谷景觀。

21K+500路旁有免費溫泉池，是玉里鎮公所在安通野溪溫泉旁興建的3口免費溫泉池；24K+600沿線邊坡種滿平地金針，花期可欣賞到滿山滿野的金針花海；36K+333則是台30線終點處，可在瞭望台賞月、看日出，享受東部的慢活。

(中國時報)