河海生態藍帶 親水觀海玩沙趣
經濟部水利署推薦河海春遊四大景點，包括赴「花蓮吉安化仁海堤」一遊，可觀海、玩沙，放鬆身心。（水利署提供）
春遊台灣最美生態藍帶，經濟部水利署推薦四大景點，分別是「花蓮吉安化仁海堤」觀海玩沙、「屏東後灣海岸」岬灣沙灘生態、「新竹頭前溪高灘地」自然地景，及濃濃歐洲風的「宜蘭安農溪」落羽松祕境。
想利用春節連假親近自然生態，水利署開出四大私房景點，其中仁海堤是花蓮吉安鄉重要海堤，是旅客最愛的兩潭自行車道必經之處，原本只是大片海景與消波塊，颱風天經常海水倒灌或堤防崩坍，整治後頗獲當地民眾讚許，可享受觀海、休憩及親水玩沙之樂，成為打卡熱門景點。
屏東後灣海岸因沿岸有漁港與後灣海堤等設施，造成視覺障礙，難享親水樂趣。水利署將原混凝土堤改為土堤，增加天然岬灣美感，堤前坡布置緩坡式坡面並配合人工養灘減低越波量，另於堤前植生綠帶配合緩坡式岬灣沙灘地形，及灘前塊石拋放區，藉以增加海域與灘線交界範圍，創造生態多樣化棲地環境，營造兼具休憩旅遊與生態教育的景觀特色。
另水利署透過整體改善頭前溪高灘地環境景觀，不但提供遊憩活動空間，形塑新竹市成為依水而生的水岸花園城市，同時讓新竹市海岸成為台灣西海岸重要的自然地景。
最後是宜蘭安農溪，近年來由水利署第一河川局分段陸續完成整治，加上安農溪畔廣植落羽松，被譽為「落羽松祕境、濃濃歐洲風」，假日期間總能吸引不少遊客野餐及旅遊。
水環境計畫是前瞻計畫重要一環，分階段執行，水利署表示，目前朝向每縣市至少提出一處推動計畫，預期今年將有貓羅溪等10餘處復育等工程完工；被列為台灣八景十二勝的新店碧潭，除將修復受損的碧潭堰，還將打造各類生態魚道、觀賞窗等，預計2年後完工。
(中國時報)
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