搭大眾運輸 也能暢遊祕境

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

出門不開車，搭大眾運輸也好玩！公路總局推薦私房景點，許多祕境美景並非遙不可及，搭乘公共運輸也能暢遊，無論是沿著台11線看海，或上台18線呼吸新鮮空氣，都不用自己開車，可以單純當個乘客慢慢欣賞風景。

台11線「小野柳」位於富岡漁港北方海域，是觀海聽浪、賞魚戲水的好去處，因地形、岩石與北關的野柳外貌相似，因此得名。天氣晴朗時向東望去，可以清楚地看見33公里外的綠島。

公路總局指出，小野柳可在台東客運轉運站或台東火車站，搭乘鼎東客運8101、8103線，全票只要25元，或搭乘台灣好行東部好岸線，全票40元，最佳旅遊季節是春秋兩季，氣溫較涼爽。

另外，搭乘花蓮客運1127、1145線，或是鼎東客運8119、8102、8105線等，都可以沿著台11線欣賞海景。沿線還有加路蘭遊憩區、金樽休憩觀景台、石雨傘、八仙洞、樟原村等景點。

若想體驗低調的台30線，一次感受花東地區的山線與海線風情，可搭乘鼎東客運8181線，當巴士從玉里穿過玉長隧道後，景色瞬間由翠綠山景變成碧藍大海，這條路線也是公路總局收錄的10大幸福公路之一。

許多民眾對台18線阿里山公路並不陌生，嘉義縣許多公車都有它的路線，例如7314、7322、7329線等，可從嘉義市區或嘉義高鐵站上車。

例如想前往紅檜神木、鄒族分享亭、清風林蔭等景點，或欣賞日出、眺望玉山，都可以嘉義火車站搭7322線，或在嘉義高鐵站搭7329線到阿里山園區下車處，走15分鐘左右到達。

公路總局指出，客運還能到達的有70.6K的芙谷峨橋，3至9月間可以看到銀河，運氣好還能配上壯闊的雲海，時常吸引攝影同好捕捉「虹橋銀河」。89.5K的雲海天堂，則是拍攝阿里山風景區雲海的3大勝地之一。

(中國時報)