財神爺駕到 基隆最旺

2019年02月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台彩農曆春節彩券總獎金加碼新台幣8億元，大家都希望搏個大獎好過年；據統計，財神爺最眷顧基隆市，平均不到3家彩券行，就有一家開過頭獎，堪稱全台頭獎商店密度最高的縣市。（本報資料照片）

農曆新春公益彩券加碼8億元，買彩券已成全民運動，大家都希望搏個大獎好過年；根據台灣彩券自103年以來的統計資料顯示，財神爺最眷顧北台灣的基隆市，投注站家數不多、僅106家，但卻有高達40家是頭獎商店，占比高達37.7％，堪稱全台頭獎商店密度最高的縣市，平均走訪不到3家彩券行，就有一家開過頭獎，取代過去高雄鳳山全台財運最旺的寶座。

3家彩券行 一家開過頭獎

若單以去年（107年）最容易開出頭獎的縣市來看，基隆市仍以頭獎商店占比13.2％居冠，遙遙領先頭獎密度第二、第三高的新竹縣、花蓮縣，這兩個縣市頭獎商店的占比分別為10.2以及9.1％；台彩表示，若以頭獎總注數來看，則相當符合比例原則，由人口眾多的新北市居冠、台北市、高雄市分居第二、第三名。

台彩總經理蔡國基分析，基隆市財運這麼旺，推估跟運氣有關，他多次造訪基隆市，發現媽祖廟香火特別鼎盛，附近的彩券行不僅人潮眾多，連藍、綠政治領袖都曾造訪，難怪能蟬聯冠軍。

財星在遠方 路過想到就買

而農曆新年彩迷最關心的是，到哪裡買彩券，最容易中大獎呢? 風水易經財經專家陶文表示，豬年是「驛馬年」，是活絡、流通的一年，由於「財星在遠方」，人在移動時財運特別旺，簡單來說，不必太過刻意挑選縣市，當農曆年節期間出遊、拜訪親朋好友，路過、想到買張彩券，就能替自己締造好運的機會。

而今晚大樂透持續加開一期，並額外加發每組獎金100萬元的春節大紅包，一張彩券除了對頭獎號碼外，台彩還會加開9個號碼，只要對中其中6個號碼，就有獲100萬元彩金的機會；蔡國基建議，大樂透簡易花350元包牌，不僅中頭獎機率大幅提升，連中100萬元大紅包的機率，也從原先單注的16萬6474分之1，提高至2萬3782分之1。

肖虎正財運旺 猴雞有偏財

台彩也公開去年頭獎中獎人的面貌，外型以橢圓形臉、長眉毛、小眼睛、高鼻、大耳，最受財神爺青睞，O型、屬馬、牡羊座財運最旺，特別的是，年紀較長的彩迷，最受財神爺眷顧，因為頭獎中獎人多集中在50至59歲，與過去40至49歲的年齡層有些許差異。

陶文透露，今年生肖屬虎的正財運特別旺，猴、雞則有偏財運，建議生肖屬狗、龍的彩迷，買彩券可穿著紅色衣服或配飾，來增強氣勢，一樣有博取大獎的機會。

(中國時報)