刮刮樂整本買 博大獎又保本

2019年02月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

迎春節，大樂透2月1日起連開10天共加碼360組100萬，威力彩1月28日加碼2億，賓果獎金加碼16天。台彩董事長薛香川（右）及演員蔡振南（中）、嚴正嵐（左）一同介紹。（本報資料照片）

台灣彩券總經理蔡國基上任屆滿1年，接待過21位新台幣1億元以上的頭彩得主，也不時拜訪刮刮樂頭獎商店，親耳聽聞這麼多中獎人故事，彩迷不免好奇，農曆年節他怎麼買彩券？蔡國基表示，「刮刮樂要買1整本，除了博取中大獎的機會，還有保本的功能」。

蔡國基分析，每到農曆年節，市售刮刮樂不僅有數個千萬元以上的頭獎，百萬等級、新款賓士車的獎項也比比皆是，重點是獎金支出率從原先的6成提高至7成，簡單來說，彩迷買整本回去刮，不僅提高搏大獎的機會，就算運氣一般般，也不至於損失太多，強調抱持「買彩券、做公益、兼發財」的心態就對了。

大年初二回娘家，蔡國基透露，家族會舉辦聚會，他已準備好「整本」18張的「2000萬超級紅包」，將發給家人每人1張，最希望家人刮中200萬元彩金加賓士車的二獎，享受駕車奔馳的快感；另外，他也會花2.5萬元，買中獎率百分之百、面額500元的「財神發紅包」或「金豬獎」，作為送禮之用，因為人人都有獎，最適合聚餐歡樂用。

而大樂透、威力彩都已陸續加碼，蔡國基表示，大樂透每期加碼以7個號碼包牌，每期包牌費用為350元，累計加碼10期的預算為3500元；威力彩則花800元包第二區號碼，自1月28日加碼至農曆年節，總計有4次開獎機會，威力彩的預算為3200元，電腦彩券總計花6700元，他說，以每期加碼、小額參與的方式，才不至於與財神爺擦身而過。由於刮刮樂出新品，蔡國基都會買一張來刮，整個農曆年節刮刮樂新品、贈禮加上電腦型彩券，他預計總預算達7萬多元。

蔡國基表示，身為總經理當然要試刮、熟悉產品，才能提出產品改善進步的空間，不過，對市井小民來說，買彩券量力而為，春節不妨以集資、包牌的方式，來提高中獎機會。

(中國時報)