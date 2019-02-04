景氣變數多 紅包理財保守為宜

2019年02月04日 04:10 中國時報 洪凱音 整理 記者整理

過新年、發紅包囉! 不僅孩子們開心，上班族也領了一筆年終獎金，如何運用紅包做理財，成為節後茶餘飯後的話題；在陸美貿易戰如火如荼展開、全球經濟情勢走緩之際，各行各業在新的一年皆面臨嚴峻挑戰，歐、美股市表現也不佳，在金融局勢變數太多的情況下，紅包理財「保守」為上策。

從蘋果手機銷售不如預期，到台積電等電子業下修今年展望，2019年的投資市場很難做多；以往上班族領到一筆年終獎金，犒賞自己、給長輩紅包後，通常多鼓勵大膽投資金融市場，能賺取10％以上的報酬率，何必先償還年利率僅2％的房貸呢。

反觀今年的金融局勢，則是應先理債、再理財，理由很簡單，既然投資市場賺不了什麼錢，乾脆加速房貸還款、負擔更輕鬆。

理財蹲馬步、靠時間複利創造財富也是重要因素；以永達保經內勤同仁為例，每年固定調薪4％、5％，很多資深員工薪水已翻倍、月領7、8萬元，年終獎金平均約4個月，由於金融從業人員敏感度高，有資深員工入行就買增額終身的高預定利率保單，加上驚人的時間複利價值及善用理財工具，個人已存千萬資產。

對沒有房貸壓力的小資族為例，今年不妨透過外幣保單，透過時間累積的關鍵來創造財富價值，以美元為例，年化報酬率約3.8％，至於投保期限，則依照現況來判斷，假設理財目的是購屋頭期款，短期、6年最有利，若是退休理財專戶，則可考慮10年期保單。

另外，危機入市存人民幣定存，今年可列入理財項目中，人民幣不僅在國際貨幣上位階提升，更是全球第2大經濟體，即使面臨貿易戰紛擾，衰退程度仍有限。

小資族靠紅包理財實在辛苦，人生要設定目標，把當下工作發揮極致，不要太過計較，財富自然跟著來；回想小學時代，每年長輩給的紅包只是過個水，就還給媽媽再轉包出去，真正能落袋的紅包是靠自己雙手賺來的。

小學一年級批1桶冰棒在街上賣，為了生活必須在大熱天、抓好時機點全部賣完，造就勇於推銷、不怕生的業務個性，也領悟到粒粒皆辛苦的道理，不同於現代小孩專款專戶的紅包理財經驗，反而激勵自己設定目標、把握當下機會的動力。（文由永達保經總經理陳慶鴻口述）

(中國時報)