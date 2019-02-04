除夕試手氣 選午時就對了
除夕準備與家人圍爐，買張彩券，象徵迎接財富回家；風水易經財經專家陶文建議，除夕財運最旺的時辰就是「午時」，落在中午11點到13點，方位又以正南方偏財運最旺，建議彩迷出門，朝「正南方」、「東南方」或「西南方」尋找彩券行，是最能帶來好運的方位。
而今年的財星顏色，就屬紅色、金色，陶文表示，不論衣服、包包或配件，只要搭配這些色系，皆有催旺財運的效果，而廟裡求來的發財金，陶文建議，農曆年節不妨帶在身上，都能替自己增添好運；尾數為2、4、9則是今天的幸運號碼。
不過，當好運來臨，勢不可擋!一名桃園的黃姓婦人，日前南下高雄拜訪女兒一家人，為了捧場經營彩券行的女婿，買了二張「2000萬超級紅包」刮刮樂，一張中5000元，另一張竟是100萬元大獎。
黃姓婦人原以為今年偏財運只到這裡，當台彩特別到彩券行分享喜悅、舉辦造勢活動時，現場湊熱鬧的民眾，邀請她合資買刮刮樂，竟然又中了10萬元，讓人不禁讚嘆：「黃婦的手氣實在太好」。
台彩發現，刮刮樂百萬以上獎項得主，經常有財神相助，彩迷千萬不要忽略財神爺的提示。
台彩公布，近日有婦人夢到一尊財神爺，原本沒放在心上，路過彰化市中民街的「豐守台彩投注站」時，看到店裡的財神爺，突然與昨夜夢境聯想在一起，索性進店裡買幾張刮刮樂。
由於刮刮樂品項太多，婦人一時無從挑起，期望新的一年要「一路發」，就挑了取名「一路發」的刮刮樂，想不到真讓她中了頭獎200萬元，她說，「要到財神廟去好好謝謝神明的保佑，今年可以跟家人過個好年了。」
(中國時報)
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