札幌雪祭 玉山 高雄車站 冰雕搶鏡
日本北海道札幌雪祭4日隆重開幕，大通公園的「純白夢想世界廣場」以及薄野會場共展出包括「台灣玉山與高雄車站」等約250座大小不同的冰雕、雪像作品，TSUDOME社區體育館會場還可享受玩雪的樂趣，每年都吸引大批觀光客前往。
入夜打燈 光彩更炫目
札幌雪祭在大通公園1至12丁目展出大型雪像、冰雕，入夜還會打燈到22點。台灣的玉山和高雄車站大冰雕坐落在大通會場5丁目每日新聞「冰的廣場」，長18、寬16、高10公尺，是用800個重達135公斤的冰柱堆砌、雕刻成的，夜間打燈後更是吸睛。
3日還未正式開幕，已吸引許多旅客在冰雕前駐足拍照。有日本年輕人拍完照才說，「這是在台灣？只是看冰雕很美，就想在這留影，原來這是在台灣呀。」
知名教堂 化身大雪像
今年受矚目的冰雕還有大通公園8丁目「雪的HTB廣場」的JR DF 200及裝載著貨櫃的EH 800貨物列車，4成的北海道產馬鈴薯以及7成的洋蔥都是靠這些貨物列車送往日本本州。
大通會場7丁目的HBC芬蘭廣場則展出芬蘭赫爾辛基大教堂。札幌雪祭為紀念芬蘭與日本建交100周年，特地展出位於芬蘭首都赫爾辛基正中央的知名教堂，大雪像約原尺寸的3分之1。圓弧型的屋頂以及立在屋頂上的小雪像，展現出陸上自衛隊卓越的雕刻技術。
冰雕大賽 想像力無限
薄野會場位於南4條通至南7條通的西4丁目線市道上，以冰雕作品為主，展示有毛蟹和鮭魚凍在冰塊裡的冰雕，以及各種卡通人物、動物造型，還舉辦冰雕大賽，由選手當場製作各種具幻想力的冰雕。薄野會場夜間打燈至23點，最後1天打燈至22點。
札幌市COMMUNITY DOME會場每天9點至17點開放，有冰雪溜滑梯和雪上橡皮艇，可以讓全家老少享受自然與雪的樂趣。
(中國時報)
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