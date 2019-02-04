全家福安一生長樂 習金句成拜年流行語
全家「福安」、一生「長樂」！《人民日報》客戶端3日報導，這句巧妙嵌入2個福建地名的新春祝福語，來自中共總書記習近平近日給廈門大學外籍教授潘維廉的回信，2日晚上開始在網路上流行起來，在福建當地成為了拜年最新的流行語。
2018年底，潘維廉教授出版新書《我不見外——老潘的中國來信》（中、英文版）。該書精選作者30年來寫給美國家人朋友的47封私人信件，從一個長期在華生活的外國人的獨特視角，記錄和展現了改革開放的歷史進程和大陸的變革。新書首發式後，潘維廉教授給習近平總書記寫了一封信，隨信寄送了這本書。
2月1日，農曆新年即將來臨之際，習近平給潘維廉教授回信，祝賀他的新書出版，感謝他把人生30年的寶貴時光獻給了大陸的教育事業，並祝他全家「福安」、一生「長樂」。
收到來信後，潘維廉教授與親朋好友分享了習總書記的新春祝福。全家「福安」、一生「長樂」，迅速成為福建當地的網路流行語，成為大家互致祝福的高頻詞。
網友認為該祝福語取自福建的兩個地名，既接地氣又充滿情誼，「祝你全家『福安』、一生『長樂』，真是最具鄉土氣息的祝福！」「家鄉名出現在總書記回信中，開心！祝你全家『福安』、一生『長樂』！」
潘維廉教授，1956年出生，美國人，1988年起在廈門大學任教，至今已有30年。他是第一個定居廈門的外國人、是福建省第一位外籍永久居民。
(中國時報)
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