豬事宜不宜 印馬不同調
全球華人歡慶豬年到來，不過在馬來西亞、印尼等國，信奉伊斯蘭教的穆斯林占人口多數，因此馬國的華人在慶祝豬年時顯得小心翼翼，以免惹惱穆斯林。而印尼則把農曆年訂為國定假日，許多大城可看到華人高調慶豬年，甚至比台灣更有年味。從馬印的年味似乎可聞到「反中」與「親中」政治味。
豬在穆斯林信仰裡是不潔的動物，在馬來西亞首都吉隆坡商場幾乎看不到和豬有關的裝飾，取而代之的是花圈與燈籠。紅包袋也沒有豬的圖案，就連豬娃娃也看不到。此外，馬來西亞過去每年會推出生肖郵票，今年卻改發行節慶郵票。
馬來西亞民俗學者張吉安認為，這是因為前馬來西亞首相納吉布執政時，常以宗教手段或政策分化馬來人和華人，華人為了避免爭議，凡事都會以穆斯林作為第一考慮，犧牲自身的傳統與文化。張吉安舉例，像是印製月曆的華人業者，每到狗年和豬年就不會在月曆上印製動物圖騰，以避免爭議。
其實馬來西亞政府並沒有禁止豬的圖騰或肖像，但華人在文化上已經習慣退讓，在別人沒有審查前就先自我審查。
相較馬來西亞華人的自我克制，鄰國印尼儘管是全球穆斯林人口最多的國家，但雅加達熱門華人商場仍擺滿應景的豬飾品、印了粉紅豬圖案的Ｔ恤、豬造型的甜點等。
其實印尼前總統蘇哈托執政期間，曾禁止華人慶祝農曆年，直到2002年，正式將農曆年訂為國定假日，華人也才漸漸高調慶祝春節。
一名住在雅加達的居民指出，12年前，春節期間僅少數華人商場看得到張燈結綵，豬的圖騰幾乎看不到，但近年華人和穆斯林之間學會尊重彼此文化節日，各大購物中心會在春節舉辦新年活動，甚至有些地方的過節氣氛比台灣更有年味。
(中國時報)
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