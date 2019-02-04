駐陸大使 迎金豬接地氣
今天是農曆除夕，正當家家戶戶準備慶祝春節之際，日前已有多個國家駐大陸的大使館入境隨俗，用各種方法向大陸民眾「拜個早年」，送上新春祝福。
適逢金豬年，香港東網報導，英國駐陸各地使館攜手Peppa Pig（粉紅豬小妹、佩佩豬）推出拜年影片，用當地語言送上祝福。當英國駐廣州使館人員與Peppa Pig到茶樓飲茶；重慶方面大啖酸辣粉；北京使館人員則一嘗冰糖葫蘆，可謂入鄉隨俗，盡顯各地特色。
1月30日，美國駐陸大使布蘭斯塔德夫婦在使館微博官方帳號上發布了一段慶賀豬年的視頻。布蘭斯塔德大使在視頻中說，今年是陸美雙邊關係40周年，希望在下一個40年也能與大陸有建設性的關係。
視頻中顯示，布蘭斯塔德夫婦親自動手，和其他同事一起包了一大盤餃子。布蘭斯塔德用毛筆寫「福」字，並貼到了玻璃窗上。最後夫妻倆並用中文祝賀「春節快樂」，同生肖屬豬的同事一道用中英文祝賀「豬年大吉」，祝大家在新的一年大吉大利。
至於俄羅斯駐陸大使的新年賀詞提到，「豬與家庭的富裕富足聯繫在一起」，又親自用毛筆將「豬」字拆解成「家」字，最後更親筆寫上「豬大家新春快樂」的揮春，應節之餘和大家大玩「諧音字」搞氣氛。
印度及法國駐陸大使亦不遑多讓，雙方均推出影片，介紹兩國與大陸的友好交流事蹟，至於丹麥使館就出了一張與豬有關的漫畫，跟大家慶賀新年。
(中國時報)
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