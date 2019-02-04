習川會2月27日越南峴港登場

2019年02月04日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸貿易戰談判期限迫在眉睫。繼上周大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤領軍的部長級談判落幕後，香港媒體3日報導，大陸國家主席習近平與美國總統川普正考慮於本月27日至28日在越南峴港四度會晤，預計雙方將繼續推動解決兩國貿易爭端。

可能談科技戰、習訪美

香港《南華早報》引述消息人士報導，上周川普在華府會見大陸貿易代表團時表示，他很期待與習近平「會面一、兩次」，以敲定貿易協議。大陸外交部未透露會議相關細節，僅強調「習主席願意透過各種管道與川普總統保持聯繫」。在「習川會」前，本月美國貿易代表萊海澤和財政部長穆努欽也將前往北京，為兩國領袖見面預作準備。

據大陸外交專家推斷，本次「習川會」雙方可能同意延長休兵，此外也可能降低部分現行關稅。外界預測，除貿易爭端外，與大陸電信巨擘華為相關的科技戰、習近平是否將正式對美進行國是訪問、兩國在南海的糾紛等也將是雙方討論焦點。

川普顧問 反對在陸見面

美國《華爾街日報》上月底披露，陸方代表團於1月31日在白宮橢圓形辦公室會見川普時，建議川普結束2月底在越南的美朝二次峰會後，轉往海南島與習近平會面。川普同日表示，與陸方任何的「最終協議」都將待他與習近平會晤後達成。他對美陸達成「有史以來最大的協定」抱持樂觀態度，也相信習近平準備就經濟政策作出重大改變，包括向美企開放市場，以及購買更多產品。

美媒報導，川普的顧問曾對陸方提議的會晤地點表示質疑，力勸川普在第三國會見習近平。因為他們認為，川普經常稱習近平為「朋友」，一旦雙方決定會晤，會前造勢活動與外界對雙方達成協議的期望都會非常高漲，如果在大陸領土會晤，更是如此。屆時川普若想在3月2日將陸輸美商品關稅由10％提高至25％，將會面臨巨大阻力。

美陸關係 意識形態對決

去年12月初阿根廷的G20峰會中，美陸雙方達成貿易戰休兵90天的協議，迄今又歷經兩輪貿易談判。上周萊海澤指雙方已在談判協議的起草階段，大陸新華社則形容，雙方代表在談判中有非常真誠、具體、建設性的討論，預示達成協議的前景相當樂觀。

美陸雙方努力達成貿易協議的同時，美國國家情報總監柯茨在最新的「世界威脅評估報告」（Worldwide Threat Assessment）中，將美陸關係描述成「全球性意識形態對決」，指陸方宣揚「威權資本主義」（authoritarian capitalism）以對抗西方自由民主，宛如長達數十年的冷戰翻版，且不會隨貿易戰結束而平息。這種看法可能造成未來美對陸的態度更趨強硬。

(中國時報)