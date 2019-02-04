川普好忙 川金二會在習川前2天

2019年02月04日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普二月底行程滿檔。日本媒體引述消息人士透露，他除了要參加「川習會」外，第二次「川金會」預計2月25日在越南峴港登場。據報導，美國將打出「終戰宣言牌」，不過北韓這次究竟是否有誠意配合去核，仍待觀察。

日本《朝日新聞》報導，北韓與美國商討第2次川金會相關安排時，曾以金正恩維安理由要求於平壤或南北韓邊界板門店舉行峰會，但美國屬意在越南北部的河內、南部的胡志明市、或中部的峴港舉行，因為上述選址對2國都不會「造成負擔」。此後，蒙古和越南都表示有意協辦峰會，美國和北韓考量氣候因素後，決定選擇越南峴港。

川普可能於本月5日前往國會發表國情咨文時，正式公布第二次川金會的時間及地點。美國國務院北韓政策特別代表比根3日訪問首爾，先後會見南北韓官員，為川金二會做準備。北韓方面也已將川金二會相關安排告知南韓。

南韓《東亞日報》2日報導，比根1月31日在加州史丹福大學發表演說時表示：「美國總統川普已準備好結束韓戰」、「美國不會尋求進攻北韓或顛覆北韓政權」，暗示簽署終戰宣言相關議題，肯定會被提上這次的談判桌。

川普和金正恩的首次峰會去年6月在新加坡舉行，當時北韓承諾努力實現朝鮮半島無核化，但現在看來進度似乎停滯不前。美國國家情報總監科茨上月30日告訴國會議員，「我們判斷，北韓將尋求保留大規模殺傷武器的能力，而且不可能徹底放棄核武器與核武製造能力…我們觀察到北韓有些活動不符合徹底去核化的承諾，這也印證了我們的判斷」。

(中國時報)