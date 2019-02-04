習密集出訪亞太 制美圍台

2019年02月04日 04:10 中國時報 連雋偉

今年是豬年，對亞太局勢來說，恐是頭野山豬，種種不安的因子深層攪動。大陸深知美國與民進黨政府肯定變本加厲的攪局，大陸領導人習近平將透過密集出訪，來抑制台獨突破底線和美國的亞太戰略。

從大戰略的角度出發，大陸今年勢必不斷減少台灣在亞太安全結構中的重要性，減少它的戰略價值。畢竟不是台灣的戰略價值越高越有利解決，而是重要性越小，大陸解決台灣問題的條件越成熟。而這種減少可以通過很多種途徑達到，包括軍事能力的提升，經濟和文化的密切關係，地區的作用提升等。

春節一過，習近平就將與美國總統川普在越南會面，雖然美國肯定持續打台灣牌，但拿人手軟，川普想把大陸當提款機，在台灣問題上，北京自會有所要求。

對民進黨政府來說，今年是台灣關係法實施40周年，美國將大肆慶祝，這是今年美陸台最大引爆點。習近平的布局則非常深遠，他4月要訪問北韓，5月訪南韓，等於把第一島鏈的北端穩住。

再來，就是6月訪問日本。陸日關係雖然和緩，但在安全問題上，如釣魚台問題上，大陸絲毫不讓，今年以來，多次派海警船進入釣島領海。所以，安全問題必然是習安會重點，一旦陸日兩國就安全問題有所共識，日本在台灣問題上必然戰略收縮。

大陸今年主要任務是要盡快形成從外交與軍事上對第一島鏈的超越能力，如果沒有的話，美國在大陸周邊活動，和對南海介入都會對大陸造成威脅。一旦大陸能主導第一島鏈，把該島鏈內海化，則台獨的氣焰必能得到遏制，今年上半年，習近平透過亞太外交，築起圍牆把台灣堵住，一旦下半年起台灣進入總統大選熱，想再刷「仇中牌」，恐怕只能小丑獨舞，無人配合演出。

(中國時報)