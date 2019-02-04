貿易戰是前菜 新較量更複雜

2019年02月04日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北北京連線報導

針對「習川會」擬於2月底在越南舉行，中國人民大學國際關係學院教授李慶四表示，美國不會錯過任何絲毫敲詐大陸的機會，即便在3月1日達成協議，陸美間的較量還會轉到新的領域；他並形容貿易戰只是「毛毛雨」，後續新的較量將更為複雜。

貿易戰發展至今，大陸對美購買大豆與降汽車關稅，李慶四對此認為，美方完全可能繼續敲詐，而他們的目的並不是要達成貿易平衡，而是要宰制大陸。他指出，貿易戰打到至今雙方都會痛，困難時期就是看誰頂得住，大陸咬咬牙能撐過去，而美方則會撐不下去。

李慶四表示，大陸內部輿論有不切實際的想法，認為陸美雙方會達成妥協。但是達成協議後，美國會進一步宣稱這是外交與政治上的勝利，待他們喘口氣之後，又會開闢新的戰場，美國內部有許多自身問題，他們會繼續從別人身上找到出路。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，陸美雙方都有意願解決貿易戰問題，其中的貿易問題大致獲得解決；結構方面的問題，保護智財權與開放資產，陸方也做出一定程度的讓步，但魔鬼在細節裡，有關大陸經濟結構的問題，即美方盼陸大陸的國營企業能減少，這是不太可能讓步的。

針對美方是否會進一步要求陸方購買美產品，金燦榮則說，「重點是美國已沒東西可賣」，他並預測雙方下一步達成的結果會是，美國總統川普宣稱在貿易戰獲得某種程度的勝利，陸方作一定結構的調整，達成階段性的協議；後續遺留的問題將繼續談。

中國文化大學政治學系特約講座教授陳一新表示，美國計畫將大陸降等成二等國家，習川會雖會有協議，但是川普不會滿足，美方手握有「科技牌」，依照美方對華為的壓制，科技戰將繼續打；「貿易牌」方面，美方還要看大陸執行面如何，不滿意也會翻臉。

(中國時報)