美打北韓牌 欲破解陸朝合作

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

針對「川金會」與「習川會」可望接連在越南峴港登場，有國關學者就直言，美方看準大陸亟欲達成貿易協議的心態，反而「借力使力」打出「北韓牌」，反將北京一軍；進可讓北京施壓平壤，迫北韓加快無核化進程，退則推遲貿易戰休戰期，直擊大陸痛點。

「川金會」地點敲定後，究竟何時舉辦，眾說紛紜。正當各界關注之際，「富士電視台」則率先披露舉辦時間點。該日媒指出，「美國與北韓政府，將以這個月25日為主軸，在越南峴港舉辦川金會，而且已經進入最終調整階段。」

由於《南華早報》昨報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平，也正在考慮27至28日在越南峴港舉行會晤；換言之，年後「川金二會」與「習川會」將先後在越南登場。

值得一提的是，「川金會」與「習川會」可望接連登場，對川普而言，兩件事綑綁在一起，華盛頓正好可以利用「北韓牌」，反而倒打大陸一把，而美方自己則成為陸美朝三方最大的贏家。

美方盤算是，看準大陸亟欲達成貿易協議的心態，把平壤角色拉進來；進可要求北京配合施壓，加大對北韓領導人金正恩的壓力，由北京出面來迫使北韓加快無核化進程；倘若北京不願配合，川普則可推遲貿易戰的休戰期，讓大陸進退兩難，作繭自縛。

文化大學政治學系講座教授陳一新表示，習近平本在打「北韓牌」，但現在反為川普所用，2月下旬習川會如何進展，美方會先看北韓表現。川普曾經抱怨大陸從中阻擾美朝在無核化協議上的談判，若習近平真的在管控北韓在無核化的立場，讓美朝無法達成協議，美國看準大陸要經貿協議，因此將北韓議題拉進來，現在看來，北韓得在美朝無核化議題多讓步，川普才會滿意。

(中國時報)