上山下海演給你看 另類舞台趴趴go
收起來是卡車，打開是舞台車，可以在上頭唱歌、演戲、跳鋼管、變魔術，不管是酬神、喜宴、居家三合院包台歡唱皆實用，這是台灣獨有的舞台車文化，攝影師沈昭良，耗時近10年的時間，記錄全台各地舞台車的模樣，並受邀到世界各地展出，他表示：「這是舞台車，不是電子花車，千萬不要混淆了。」
耗時10年 跑全台記錄
沈昭良1968年出生於台南，曾任媒體攝影記者，他表示，最初是想記錄康樂隊、綜藝團等文化面貌，「那時我發現怎麼會有這樣子的車子在這裡出現，感覺很魔幻，才開始專注記錄舞台車的面貌，並觀察背後的文化現象。」
沈昭良表示，舞台車的誕生有其演進過程，「最初是喪禮用的花車、電子琴車到現在的舞台車，過去這類型的車不多，喪禮和婚禮通常都會使用同一台車，後來為了區隔喜慶、廟會用的車，才漸漸有舞台車出現。」
特殊塗裝 在地又國際
每台舞台車都有特殊的華麗塗裝，既在地又國際，沈昭良形容，「這是一種台灣文化能量的展現，和台灣人生活很密切，從一開始的純手工打造，到結合動力材料，從有線操控，到線在無線遙控器，就能打開一台車，像是在玩大型火柴車一樣，這種實驗再造的過程，非常吸引外國人，我認為，假如舞台車實體也能到國外展出，一定能有效宣揚台灣文化。」
(中國時報)
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