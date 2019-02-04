紙風車 變形金剛開台秀
圖為九天民俗技藝的廟會演出。（紙風車文教基金會提供）
近年另類舞台頗為風行，讓表演不再侷限傳統劇院舞台，展現獨特的生命力。長年推動兒童藝術下鄉巡演工程的紙風車文教基金會，為了讓偏鄉演出的信念再延伸，把一台6噸半的卡車打造成另類舞台，展開雙翼的外型有如變形金剛，不僅上山下海，也到海外演出，儼然成為表演新秀、老將的另類舞台，往年參與演出的團隊包括九天民俗技藝團、阮劇團、即刻成真火舞團等。
紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，以往下鄉演出，不管到哪個城鎮，舞台總是演出結束就馬上拆台，「但是藝術卡車不一樣，可以把裝備載著走，不同的團隊，也會順應舞台結構，做不同的開台秀變化，每個團隊都會找到自己的發聲方式，和在劇場看表演不一樣。」
紙風車的藝術卡車，能在12分鐘內變身，打開成為長9公尺、高6公尺的舞台，兩側的塗裝，畫上具有3D立體視覺效果的唐吉軻德故事，從不同角度看，能看見白天、黑夜的變化，表現工作團隊勇往直前的精神，張敏宜說，「這不只是舞台，也是一台移動的裝置藝術。」
張敏宜表示，去年紙風車受邀中華文化總會，啟動「藝術卡車秀台灣」計畫，把藝術卡車運到馬來西亞交流演出，包括九天民俗技藝團、歌手鄭宜農等皆參與，展現截然不同的台灣生命力。
(中國時報)
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