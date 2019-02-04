卡車理容院開張 野台戲互動帶勁
以移動式貨櫃專車為舞台，兩廳院藝術出走計畫今年邁入第4年，每年演出的劇目題材，多取材台灣地方故事，過去曾以長輩的愛情故事為題材，近兩年來，則是把地方理容院故事搬上舞台，讓觀眾看戲時，就像到隔壁鄰居家聊天一樣親切。
編導樊宗錡表示，貨櫃舞台車像是早年野台戲的延伸，「最初我們以為戶外聲音干擾較多，但其實不會，現場的聲響、加上觀眾熱切的期待感，都讓演員表演更帶勁，和觀眾零距離。」
樊宗錡表示，巡演地點多半是在鄉間，「居民大多很早入睡，但是大家攜伴來看戲，在戶外涼爽的空間，中途想離席，也可自由離開，這樣的看戲方式，有別於在劇院裡的正襟危坐，非常放鬆，也很有樂趣。」
今年演出劇碼，講述理容院故事，並融入〈望你早歸〉、〈黃昏的故鄉〉〈今天不回家〉等多首流行金曲。樊宗錡表示，理容院是50年前台灣鄰里間，重要的交換資訊場所，「我們在劇情裡也會融入鄉鎮的都市開發話題，談論哪個地段要被徵收，像是平常會聽到隔壁阿姨聊天一樣親切，這也是貨櫃舞台的魅力所在。」
(中國時報)
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