走進樂器箱 演奏自己的旋律

2019年02月04日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

享譽國際的朱宗慶打擊樂團，除了在音樂廳裡演出，下鄉巡演也是長年規畫執行的行程。近期團隊獲頒台北市譽揚紀念獎，特別將貨櫃箱改裝成帶有感應裝置的樂器箱，民眾可在裡頭體驗打擊樂器金屬、木頭和皮革等不同材質所產生的不同聲響，並到4校定點巡迴，讓學子感受音樂的美好。

創辦人朱宗慶表示，打擊樂是最貼近心跳的樂器，「我一直期望能和更多人分享打擊樂的美好，這次規畫樂器箱也是回歸初衷，把我們過去打包樂器行走世界各地、台灣大小鄉鎮，到處演出的心情和大家分享。」

民眾走進這個特殊的樂器箱，以手觸碰牆面不同區塊，即可發出不同的聲響，朱宗慶表示，現代打擊樂器有各式各樣的可能性，其中金屬、木頭、皮革是基本組合，「包括鐵琴、三角鐵、牛鈴、鈸、鑼、木魚、響板、木琴、定音鼓、爵士鼓等，從這三種材質可變化出三十種不同的音色變化，加上節奏和速度的變化，民眾可自由發揮創意。」

(中國時報)