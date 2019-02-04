2019年02月04日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

八方新氣豬年生肖作品，翻轉豬的笨拙形象，充滿律動感。（八方新氣提供）

藝術家於素胚模型上彩繪，推出造型各異的「感動豬」。（學學文創提供）

己亥豬年，許多豬的衍生商品早在年前便已在市面上露臉，看似呆萌的形象，可不是一開始就是「豬隊友」，民俗學專家指出，早期豬和龍的地位相近，文物中的龍形象是豬頭龍身，「龍馬精神」還是從「豬龍精神」演變而來。

豬和龍 早期地位很相近

學學文化創意基金會已進行了12年的「感動生肖藝術家彩繪」助學活動，每年以生肖為題，邀請藝術家洪易與莊普創作素胚原型，並邀請台灣與國際文化名人創作彩繪生肖藝術作品，今年包括藝術家霍剛、戚維義、李錫奇、黃文暉、吳炫三、顧重光、陳郁秀等人加入彩繪，並於高雄市立美術館舉辦「台灣色‧感動生肖」展，匯聚12年以來極具特色的感動生肖藝術品共220件，讓這個年很有「藝」思。

八方新氣藝術總監王俠軍的豬年新品創作，則帶入了「翻」、「轉」的祈願，以討喜的生肖形貌傳達圓滿如意的未來期許。「紅領巾」系列作品「喜躍」是以豬圓融厚實的體態和細小蹄腳做為強烈對比形象，一改豬給人豐潤卻顯笨拙的形象，翻轉為歡快舞動的愉悅身段；「玉璽」系列的「長樂」以長幼雙豬相依偎的姿態，喻人世間的倫常情義。

法藍瓷 豬仔化身「主宰」

法藍瓷為己亥豬年設計的萌萌豬仔作品，同樣取材豬在傳統文化中象徵財富、圓滿、福氣等寓意，不論擺飾、椒鹽罐、典藏瓷瓶，多將豬仔設計得渾圓飽滿，或以豬仔諧音「主宰」代表權力，將豬化身為吉兆，象徵對新的一年美好的祈望。

(中國時報)