騎士公車玩穿越 手風琴擠壓配樂
《哈利波特》系列電影交響音樂會即將再度來台，觀眾將可以一邊看電影，一邊近距離感受現場演奏的震撼。電影在前兩部充滿奇幻冒險的歡樂氣氛之後，在《羅馬》名導演艾方索‧柯朗執導下，《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》風格大轉，揭開系列故事後半的緊湊氣氛。
作曲家約翰‧威廉斯也在音樂中融入兒童唱詩班合聲，音樂基調加上爵士元素，混搭黑色風格，逐步推進劇情。
負責指揮配樂的威廉‧羅斯表示，「約翰‧威廉斯自己就是一位厲害的爵士鋼琴家，擁有非常豐富的爵士語彙。」約翰‧威廉斯笑說，「艾方索‧柯朗甚至會一邊聽著配樂，一邊猛抓頭髮問：這是什麼瘋狂的東西？他愛死了！」
去年曾在台灣演出8場的「哈利波特」前3集電影交響音樂會，今年更將帶著第4集《哈利波特：火盃的考驗》重返台灣，在高雄衛武營演出，觀眾也能在電影交響音樂會中，近距離欣賞約翰‧威廉斯配樂的巧思。
在《阿茲卡班的逃犯》電影中，哈利波特離開威農姨丈家，搭上騎士公車前往斜角巷的那段驚險旅程，配樂就使用薩克斯風增添飛車追逐的氣氛，讓艾方索‧柯朗也忍不住驚嘆：「那是我看過最大的銅管樂團，讓音樂非常有趣、詭譎、滑稽。」
特別是當紫色的3層騎士公車即將「穿越」迎面而來的兩輛紅色雙層巴士，約翰‧威廉斯特別在配樂加入手風琴。小提琴家瑪西婭‧克雷福表示，「公車『擠壓』的聲音，就是用手風琴表現出來的。」
3月9日起，《哈利波特：神秘的魔法石》將在南台灣的高雄衛武營初登場，3月10日接連欣賞《哈利波特：消失的密室》，3月23日則迎來《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，3月15、16、17和24日則分別於台北、高雄兩地連兩周上演《哈利波特：火盃的考驗》。現場將搭配40呎巨型螢幕播放電影全片，由長榮交響樂團與國立實驗合唱團獻演約翰‧威廉斯的經典配樂。
(中國時報)
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