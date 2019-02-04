嫁給歌仔戲 唐美雲不休息
「我現在的人生，不是在演戲，就是在前往演戲的路上，背台詞就利用通勤空檔，或是睡覺前背，拿著劇本入睡，未來也要繼續把這份熱情和社會大眾分享。」自言把自己嫁給歌仔戲的唐美雲，再獲行政院文化獎，她表示：「得到這個獎很開心、很感恩，也是提醒我要更努力，做表演藝術的人，沒有所謂的休息時間，能夠為觀眾演出，一直變換角色，就能轉換心情，對我來說，就是最好的休息。」
近年唐美雲積極培育青年人才、每年定期推出2到3部新編戲，創作能量滿點，並下鄉演出外台戲，來自戲劇世家的她表示：「我沒有結婚，但我遵循家族教導，全心投入戲曲工作，這一生等於嫁給歌仔戲，每一齣戲，都像是我的孩子。」唐美雲表示，獲獎之後，「會更努力以推廣、表演、傳承為重點工作項目，別無二心。」
唐美雲是歌仔戲小生，1965年出生於台南，父親為台灣戲狀元蔣武童、母親是旦角演員唐冰森，家中共有8個兄弟姊妹，唐美雲排行老么，為了替母親的家延續香火，長輩讓唐美雲從母姓。她在1998年創辦唐美雲歌仔戲團，作品主題多元，從婆媳問題、希臘悲劇、環保議題等，也有時下流行的穿越劇、宮廷劇和老戲翻新等作，2018年推出的《佘太君掛帥》，獲頒傳藝金曲獎年度最佳演員獎。
唐美雲位於新北市中和的排練場，就是她平日工作與生活的祕密基地，不管是排戲或教學，還有愛犬小酷在腳邊跑來跑去，唐美雲說，「我幾乎24小時都在工作，生活都是歌仔戲。」長年茹素的她，午餐只吃素食湯麵，就心滿意足地繼續排練。
(中國時報)
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