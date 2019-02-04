新設計在地化 點亮國境之南

2019年02月04日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019年台灣燈會邁入第30周年，也是首次在屏東舉辦，屏東縣政府與交通部觀光局導入創新、科技元素，融入在地特色文化設計，在東港大鵬灣國家風景區打造廣闊的海洋灣域燈區，東港鎮則結合漁港及宗教文化的小鎮燈區，及屏東市綿延近5公里長的綵燈節河岸燈區，讓屏東成為璀璨的光之南國，迎向國際。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會不僅首次移師國境之南，更是頭一次在國家風景區舉辦，連主燈、主視覺都跳脫往年配合傳統生肖年的設計。主視覺還邀請金馬獎頒獎典禮名設計師方序中操刀，以象徵「海洋、大地、人」藍、綠、紅三色為主體，運用無限循環符號「莫比烏斯環」強調生生不息，帶來嶄新氣象。

運用循環符號 盼生生不息

台灣燈會從2月19日到3月3日為期13天，在大鵬灣國家風景區、東港鎮、屏東市萬年溪畔和眷村規畫3大燈區，陸域面積逾42公頃，海域面積廣達200公頃。

大鵬灣燈區以主題樂園式燈會為主軸，有農業海洋燈區、客家燈區、原住民燈區、綠能環保燈區、藝術燈區，更有全民攜手製作的競賽花燈及317個社區關懷據點手作的萬歲光廊等，結合屏東傳統文化工藝特色，加上科技互動創意，融入綠能、環保永續概念，營造好吃、好玩、好看的歡樂party氣氛。

屏東綵燈節 絢麗萬年溪畔

屏東縣政府自2017年起每年於萬年溪畔舉辦的屏東綵燈節，今年燈區以「彩虹」為主題，沿著蜿蜒市區的萬年溪打造近5公里光之流域，50組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，呈現紅色熱情、橙色活力、黃色甜美、綠色雄偉、藍色壯闊、靛色神祕、紫色華麗等屏東迷人風情。

此外，加上勝利星村懷舊風的燈飾，以及屏東公園聖誕節燈飾，整座屏東市將城開不夜。

(中國時報)