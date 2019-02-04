南投春遊趣 神話沙城美到醉
春節連假到南投旅遊，欣賞沙雕和燈會，白天到晚上都精彩，還有最新景點「蘿西家族」進駐的南投稅務出張所！另可造訪日月潭，親子同樂騎單車，或前進信義鄉草坪頭賞櫻花，再到東埔溫泉泡湯，神清氣爽迎新年。
南投國際沙雕藝術文化園區2019年以「神話沙城．夢想時空」為主軸，打造7大主題區，共80座沙雕作品，規模為歷年之最，並首度規畫大型互動迷宮，更融入4D元素，透過有水霧襯托、隨場景變換的震撼音樂，還有炫麗燈光秀及壓軸的光雕動畫光影，即日到2月24日，開放時間延至晚上10時。
南投市最新景點「蘿西家族」，以貓為主題規畫，推出琳瑯滿目的文創商品，還有各式冰淇淋、飲品和在地點心，2樓規畫充滿上海灘風情的咖啡雅座及兒童專屬遊戲場，適合親子同樂。
日月潭湖光山色讓人迷醉，環湖自行車道被列為全球10大最美單車路線，徜徉其間心曠神怡；向山遊客中心建築雅致，是許多廣告片、拍攝婚紗及遊客打卡景點。
信義鄉草坪頭在翠綠茶園間種植櫻花，綠意添秀色，每年吸引人潮賞櫻與品嘗當地「玉山茶」；東埔溫泉除泡湯，還可體驗布農族部落風情；新中橫公路上的信義鄉農會梅子夢工廠，是中途休憩好去處，順便採購充滿創意的伴手禮。
溪頭森林蓊鬱，漫步林間步道可享受森林浴，身心都舒暢，充滿搞怪創意的溪頭妖怪村，可體驗日式風情，也是年輕人最愛的熱門景點。杉林溪森林渡假園區森林密布、瀑布流泉，目前是鬱金香盛開與賞櫻好去處。鳳凰自然教育園區新春推出「鳳麓茶馨」茶花展，200多盆茶花爭奇鬥艷，賞花正逢時。
(中國時報)
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