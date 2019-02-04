北港武德宮 錢母小紅包大放送

2019年02月04日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮財神廟今年舉辦一連串新春旺財活動，廟方準備15萬個小錢母紅包與300個紀念金幣大放送；北港朝天宮媽祖廟除夕插頭香活動，讓信眾祈求新的一年平安順利；位於西海岸的台塑六輕阿嬤公園環境優美，是春假出遊新選擇。

新春假期武德宮舉辦一連串活動，除夕晚會後深夜11點開始發放錢母小紅包；大年初一清晨5點開廟門，現場發放小紅包。大年初四接財神，深晚11點15分發放的小紅包裡有300個純金紀念幣，總價值超過40萬元。

今年新春武德宮推出招財元寶泡茶器、葫蘆造型手機與名片座、黑虎寶寶禮盒、黑虎布偶、旺財磚鳳梨酥、財神一卡通等，討喜又實用。武德宮另利用廟旁空地打造「開市大集」文創市集，除夕至初六新春賀歲不休市，陪伴民眾度過充滿財氣與文化氣息的金豬年。

每年農曆1月至3月為朝天宮香盛期，除夕插頭香活動，信眾虔誠奉上新春第1柱香，祈求媽祖保佑；元宵時節中小型花燈懸掛於廟內各殿簷下，充滿節慶氣氛；農曆3月媽祖聖誕，19日至23日遶境陣頭、真人藝閣綿延數公里，宛若1條長龍。

台塑六輕與麥寮鄉公所今年共同行銷地方農漁特產品，大年初一至初三，在興華社區玉安宮、生菜物語館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區、噢麥樂OhMyLove貨櫃市集、拱範宮媽祖廟推出各種活動。六輕廠區的阿嬤公園綠美化有成、生態豐富，成為新春旅遊新景點。

(中國時報)