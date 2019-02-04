回嘉玩一趟 蚵殼屋吹地中海風

2019年02月04日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

新年9天連假，嘉義縣文化觀光局特別整理出6大必逛景點，包括山區的梅山太平雲梯、觸口愛情草原，到平原靠海的太保花海節、故宮南院、好美里3D彩繪、東石漁人碼頭等，讓遊客從山區玩到海區，推薦國人來「嘉」走春，「吉彘」好玩。

梅山太平雲梯日前宣布，2月5日至2月9日開放夜間燈橋活動，從1000公尺高的雲梯俯瞰嘉南平原，看點點星光與城鎮燈光相互輝映，浪漫指數超高，還有點燈秀可以欣賞，讓嘉義也有五星級夜景，想看浪漫夜景不用再到台北陽明山。

在阿里山公路入口處的觸口，有一大片「愛情大草原」，以愛情圖書館為主題，現場有愛情雜誌、繪本、漫畫、立體書等造型，還有浪漫玫瑰花牆、少女系乾燥花吧台等造景，文觀局推薦，春節過完緊接著就是西洋情人節，不妨趁假期時與另一半一起來放閃。

位於嘉義縣府附近的故宮南院目前正展出「三國群英形象特展」，園區內也有2.6公頃繽紛花海；高鐵大道旁也有太保市期間限定的花海節，展期從2日到10日，還有瞭望台可俯瞰360度美景。

嘉義沿海的東石漁人碼頭，將蚵殼屋粉刷粉嫩橙、黃、紫馬卡龍色，讓人彷彿置身地中海，是超火紅打卡熱點；布袋好美里的3D立體彩繪村，擁有全台最多的3D立體彩繪，各式海洋生物展現漁村風情。

(中國時報)