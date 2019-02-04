旗山天后宮 擲筊迎金財神
高雄市定古蹟旗山天后宮超過300年歷史，香火鼎盛，是當地信仰中心。媽祖曾在此開眼顯靈，許多民眾感受媽祖靈感與庇祐，慕名前往參拜祈福。
旗山天后宮內也設有月下老人廳，提供信眾點姻緣燈，祈求賜予好姻緣。每年農曆8月15日中秋節適逢「月老星君」聖誕，旗山天后宮都會舉辦天賜良緣青年男女聯誼活動，為未婚信眾牽紅線，2018年聯誼活動在天上聖母與月老星君見證下，促成高達32對配對成功。
每年舉辦的「金鏟子．祝好孕」活動，皆獲得全台信眾熱烈回響，每組金鏟子皆經由「註生娘娘」加持，並附有加持證書，靈驗無比，全台已婚夫婦皆可來求取，只要一連擲出3個聖筊，即可將金鏟子請回。
大年初一至初六的「聖母賜福．喜迎財神」擲筊活動，每天送出3尊999.9純黃金打造的財神爺，頭獎重量4.88台錢、貳獎重量3.88台錢、參獎重量1.88台錢各1名，當日最高筊的信眾即可把金財神請回家，庇佑事業興隆，財源滾滾好運來。
大年初六的青年創業基金擲筊比賽，助有緣人創業，今年創業基金第1名加碼到新台幣56萬8888元；另有頭獎（1名）獎金3萬8888元、貳獎（10名）獎金5888元、普獎（12名）獎金3688元，擲筊比賽決賽在大年初六晚間6時開始，一連擲出5個聖杯以上者，皆有機會晉級獲得大獎。
(中國時報)
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