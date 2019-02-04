除夕初一河濱夜間可放鞭炮 住戶不安

2019年02月04日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市水利處公告除夕、初一有4處河濱指定區域可燃放鞭炮、煙火，且初夕與初一全日可燃放，引發附近居民不滿，批評市府連續2年開放深夜時段可燃放爆竹煙火，嚴重干擾安寧，怒轟「難道河濱公園附近居民都不用睡覺嗎？」水利處對此回應，河濱離住宅有一段距離，影響較小。

怒嗆都不用睡覺嗎

北市開放河濱特定區域，民眾可在除夕、初一全日放鞭炮，有民眾抱怨這對附近住戶而言，根本是擾民政策，在地居民通常不會特別去河濱公園放鞭炮，通常都是外地人，結果卻要犧牲在地居民安寧、睡眠品質，質疑難道河濱公園附近居民都不用睡覺嗎？更不滿批評開放凌晨放炮究竟是什麼民俗？

水利處指出，今年除夕及初一開放4處河濱公園，指定區域可全日燃放，包括河雙21號河濱公園（龍舟點睛場）、福和河濱公園（福和橋上游約100公尺範圍內，不含福和橋下投影範圍）、福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）和關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區）。

水利處指影響不大

水利處解釋，春節期間燃放爆竹是台灣民間習俗，市府公告「禁止從事妨礙安寧行為區域範圍及時段」，除夕跟初一排除在夜間不得燃放爆竹的規定，而河濱公園離住宅有一段距離，對住戶影響較小，水利處每年春節期間河濱公園指定開放燃放爆竹區域，在時段上也是遵照公告辦理。

北市環保局則說，由於民眾對宗教習俗看法不同，若全面禁止放鞭炮，市府也沒有人力取締，不如適度開放特定區域，讓雙方取得平衡。環保局強調，除了除夕及初一可施放鞭炮時段，北市轄內其他地區晚上10時至隔日上午8時，禁止施放爆竹、煙火，一旦違規不需量測噪音值即可處3000元至3萬元罰鍰，並要求立即改善，如未遵守可按次處罰。

(中國時報)