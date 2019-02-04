山城英雄出馬 貧戶家好溫暖

2019年02月04日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣山城救援協會替清寒家庭除舊布新，並致贈民生物資讓1家3口好過年。（協會提供）

新春將至闔家團圓，苗栗縣卻有1戶人家住在破舊不堪，沒有完整牆面的租賃鐵皮屋中，山城救援協會接獲縣府社工通報，2日出動30餘名人員，先到場協助打掃房屋，3日再前往更換老舊電線，並隔間讓1家3口有獨立且隱私的空間。

議員、業者熱血贊助

山城救援協會指出，該戶人家為社會邊緣戶，1家3口的生計僅靠40多歲的爸爸打零工維生，還要照顧72歲二度中風、行動不便的阿公與12歲女童，向親戚租賃鐵皮屋居住，但屋況不佳天花板塌陷，家中堆滿雜物，其中1面牆更殘破不堪，吹南風時根本無法禦寒擋雨。

山城救援協會表示，日前社工家庭拜訪時，發現女童至今仍與父親共睡1張床，毫無隱私可言，於是在縣議員余文忠、王府大飯店團隊允諾將全額補助經費，協會在2、3日出動30餘名人力，協助打掃鐵皮屋清除雜物、更換屋內老舊電線，並隔出小房間，讓女童有獨立的空間。

女童終於有自己房間

總隊長湯富成表示，協會自2018年7月成立，參與國內各救災、救援，與社會救助工作，協會成員平時有正常工作，利用業餘時間出錢出力幫助有需要的人，秉持「博愛惻隱、互助助人」的精神，心靈因此感到滿足。

湯富成說，年前舉行獨居老人寒冬送暖，發現有些獨老經濟狀況不佳，但礙於名下有房屋不符合現行低收入戶標準，常成為社會的隱形待助戶，但有些明明兒女都還在，卻鮮少探訪或不願撫養，老人家對兒女有期待，礙於面子難以開口，常婉拒向外界求援，令人不捨。

他呼籲，年節將至，許多獨老表面不言不語，內心卻對兒女歸來有著深深的期待，無論過去家務事如何複雜，身為後代不應忘卻生養之恩，再忙也要撥空回家探望父母，別讓他們苦苦守著門窗流淚。

(中國時報)