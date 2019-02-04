武福賞櫻連線 1天玩2大農場

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

春節9天連假起跑，各地賞櫻陸續登場！熱門的武陵農場櫻花季每年總湧入大批遊客，將自大年初三起進行總量管制；鄰近的福壽山千櫻園更是賞櫻祕境，今年提早開花。豐原客運表示，因應中橫開放中巴通行，特別規畫大梨山866號公車往返福壽山及武陵，今年首度有「武福」賞櫻連線，讓追櫻族1天玩遍2大農場。

浪漫櫻海 先睹為快

「哇，一大片的櫻海好浪漫喔！」福壽山農場表示，今年受氣候影響，千櫻園的山櫻花提早綻放，年前已吸引大批追櫻族上山先睹為快，園區目前以觀賞富士櫻為主，開花約5成，嬌嫩的粉紅花瓣令人爭相與花入鏡，預估春節期間富士櫻將盛開約7成，而紅粉佳人等花種也陸續亮相中，遊客可趁過年上山來趟賞櫻之旅。

熱門的武陵農場櫻花季每年遊客如織，武陵農場指出，今年將於大年初三（7日）至27日止進行管制，場內總量管制每日6000人，以確保旅遊品質，紅粉佳人及昭和櫻開花約3成。

公車增班 滿足遊客

豐原客運經理羅乙棋表示，因應中橫便道開放中巴865號通行，為讓遊客上山後交通更便利，特地規畫大梨山866號公車往返福壽山及武陵間，並於賞櫻季節新增福壽山千櫻園臨時停靠站，今年也首度有「武福」賞櫻專車，追櫻族將可1日欣賞到2大農場的櫻花。

豐原客運指出，春節期間中巴865號增加2班次，包括上、下午各1班；此外，武陵櫻花季管制入園期間，梨山端也增加賞櫻專車，每日有8輛公車加入載運，以盡量滿足更多遊客上山追櫻。

(中國時報)