張麗善送福袋 力推高鐵接駁
雲林縣長張麗善3日到高鐵雲林站發福袋，向大家賀年，並宣導返鄉交通訊息。她強調，因應春節人潮，不但加開了高鐵快捷公車，還提供沿海部分鄉鎮免費接駁，加上2月1日交通部送的大禮沿海快捷客運服務，人民返鄉更便利。
喜遇縣長 遊子討吉利
張麗善在縣府行政處長林孟儀、教育處長邱孝文、農業處長張鴻猷、新聞處長周柏吟、文化處長陳璧君，以及姪女前立委張嘉郡等人陪同下，在高鐵雲林站發送福袋，並向大家恭賀新年。
返鄉遊子走入車站大廳，見縣府歡迎的大陣仗既驚訝又感動，紛紛簇擁索取福袋討吉利，不少人更爭相與張麗善合影留念。
工務處、文化處等也趁機宣導春節交通及旅遊訊息，張麗善提醒，有加開接駁班次，詳細路線及班次表可上雲林縣政府網站查詢，還有非常多的美麗景點值得前往欣賞。
工務處長汪令堯指出，雲林縣市區公車高鐵快捷201路線，配合高鐵營運每日雙向原開行62班次，即日起至2月10日每日雙向分別增加4至12班次，合計加開70班次，以疏運假期人潮。
10日收假 虎尾16班車
另外，為服務東勢、四湖、台西等沿海旅外鄉親，除了年前2天外，2月10日收假日也提供高鐵站到虎尾大屯等免費接駁，每天往返16班次；加上甫上路的沿海快捷客運，由台78線快速道路直接往返高鐵站，假日增開到20班次，讓返鄉的路更近。
(中國時報)
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