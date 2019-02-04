蓮花燈會惹議 花藝大師救火
選後繼續崩潰？高雄愛河燈會尚未開幕，卻接連遭民進黨立委段宜康、王定宇及桃園議員王浩宇酸言酸語「現場可辦聯合奠禮」。高市觀光局長潘恒旭3日回擊，「段雙王」是新三寶，大過年不該口出惡言，「難道2018沒記取教訓，2020還想落選？」
韓國瑜動怒 籲好好過年
面對花燈遭惡搞、唱衰，高雄市長韓國瑜前天罕見動怒，呼籲有心人士讓高雄人好好過年，這樣惡搞沒有意思。不料，段宜康又在臉書發文狠酸，蓮花燈會有多功能，七月半放焰口，可以提前半年舉行；市民朋友萬一家有白喜事，也可以到現場辦聯合奠禮。
對此，潘恒旭直說，大過年不要口出惡言，希望能遵守星雲大師推動的「三好運動」求好心、說好話、做好事，要段改名叫「段三好」。他感慨段委員不懂記取2018大敗教訓，想要2020繼續落選，如果綠營想民調繼續趴下去，就只好成全。
添加新意 千株花盆點綴
昨佛光山燈區找來亞洲花藝大師齊勻「救火」，添加新意，以4000株花盆點綴成「大千世界」。佛光山信徒黃敏芳也捐贈Q版韓國瑜及柴犬米魯花燈，吸引民眾搶拍。
齊勻表示，星雲大師相當在意外界看法，指示加強花藝擺設，現場布置「佛教三大聖樹」之一的地湧金蓮、九重葛等超過百萬市價的花卉，洋溢幸福氛圍。
愛河燈會「金銀河」9日初五晚間7時開幕，由韓國瑜親自揭幕，連續12天，祭出10大亮點，包括白冰冰領軍藍寶石歌廳秀、藝人安心亞、明華園及霹靂布袋戲演出外，還有「金銀財寶夜市」及懷舊古早市集。
(中國時報)
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