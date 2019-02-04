逛東大門夜市 搭公車最便捷
過年預計有不少返鄉、觀光人潮湧入花蓮市，恐怕不只停車位難找還會塞車，為紓解夜間市區人潮，花蓮縣政府與業者合作推出「301區」市區公車試營運路線，傍晚6時起，加開花蓮火車站至東大門夜市往返公車，只要花23元就能輕鬆夜遊花蓮市。
太魯閣客運301區沿途停靠路線，包括花蓮電影城、文創園區及東大門夜市等8處停靠站，全票票價為23元、半票12元，發車時間自晚間6時起共8班次，民眾可以一路造訪花蓮市區熱門景點，終點站東大門夜市正好有年貨大街、東大門夜市、太平洋燈會及最熱鬧的金三角地段，火車站末班車為8時35分，東大門為8時50分。
縣府觀光處長唐玉書指出，2月試營運提前支援燈會、春節人潮，班次配合東大門營運規畫，預計3月正式營運並引進純電動「彩繪鴨鴨公車」，車內提供無線網路、多元支付卡機等智慧服務。
若想在白天走春，可選擇301路公車，最近火紅的「貨櫃星巴克」、「IMAX電影城」、太平洋公園皆有停靠，想走遠一點的話，還有往太魯閣國家公園的302路公車，及往大農大富平地森林園區的303路，花蓮客運也有1133A太魯閣線及303縱谷花蓮線專車，過年期間統統不打烊。
此外，搭公車還可享優惠，配合公路總局公共運輸補助，連假期間只要持悠遊卡、一卡通等電子票證搭火車轉乘花蓮市區公路客運，還能享半價優惠。
(中國時報)
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