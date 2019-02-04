豬鼻子海灘爆紅 旅服中心報你知

2019年02月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

「小姐，請問豬鼻子海灘怎麼走？」位於竹圍漁港旁的消波塊，因模樣就像豬鼻子成為私房景點，桃園市觀旅局長楊勝評笑說，剛開始連他都不知道，全賴旅遊服務中心神通廣大、指點迷津，適逢生肖豬年，療癒系應景祕境正夯，歡迎遊客探訪，旅服中心年節也不打烊。

位於竹圍漁港後方的海灘，隱藏了很特別的消波塊，正面看像8字型、橫著看就變身成為一個個豬鼻子，讓網友戲稱是「豬鼻子海灘」，輔以一望無際的藍海、變化萬千的雲彩等背景，去年意外曝光後成為社群網站打卡新亮點，今年更因適逢生肖年而爆紅，吸引不少遊客和攝影玩家前來，甚至特別搶在日落前，捕捉豬鼻子和夕陽同框的美景。

「豬鼻子海灘」堪稱桃園祕境，不但不少蘆竹、大園當地人不知道，就連主管桃園觀光產業的觀旅局長楊勝評，也一頭霧水，笑說當初是有遠道而來的遊客，特別到位於桃園火車站內的旅遊服務中心詢問，透過諮詢員記錄下問題，他才知道原來桃園有這樣的祕境。

楊勝評說，桃園共有3個旅服中心，分別位於高鐵桃園站、中壢和桃園火車站，旅遊服務中心過年也不打烊，除了有桃園景點手冊，也提供旅遊諮詢、wi-fi無限暢網、手機緊急充電、明信片代寄、協助外籍旅客申辦i-Taiwan、訂飯店等服務，身障者更有視訊手語服務，歡迎遊客多利用。

(中國時報)