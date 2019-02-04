鹿港增車位 王功萌警體驗
新春期間，鹿港、田尾、王功與溪州公園都是彰化縣的走春熱點，彰化縣警局結合8分局進行疏導管制，還貼心製作精美圖表、一目了然，方便遊客選擇替代路線，並依循指標尋找車位、轉乘接駁車，詳細資訊可上官網或各分局FB查詢。
真的好佛心！新春期間鹿港天后宮周邊道路皆管制車輛進入，鹿港分局結合鎮公所在市區規畫15處停車場、1827個車位；其中天后宮、文小五、建國路、統一會館旁、體育場周邊、調解會、民俗文物館、台糖鹿港車站、鹿港國中旁和文武廟等10處共1096個免費停車位，歡迎外地遊客多加利用。
同樣吸引滿滿人潮的田尾公路花園，禁止大客貨車入內，收費停車場規畫在怡心園和公園路段，警方呼籲遊客勿將車輛停放台1線中山路邊，以免影響交通。溪州公園「2019花在彰化」活動，遊客須將車輛停放台糖第1、2免費停車場，再搭免費接駁公車前往園區。
芳苑分局去年首度推出「小小波麗士」引發熱烈回響，今年大年初一、初二2天下午，將繼續在福海宮機動派出所登場，結合警察大型人偶頭套與萌警騎哈雷，歡迎前來旅遊、拜拜的親子一起來拍照打卡、免費體驗。
(中國時報)
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