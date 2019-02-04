黃偉哲參拜新化朝天宮 發紅包

2019年02月04日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市長黃偉哲3日上午前往新化朝天宮和太子宮參拜，祈求風調雨順，國運昌隆，現場超過上百民眾排隊，爭先和黃偉哲握手拿紅包，還有個別粉絲熱情和黃偉哲擁抱合照。

黃偉哲表示，拜廟發紅包是過去的傳統，從陳水扁當總統的時候就開始發紅包，前台南市長賴清德任內更建立了每個廟每個區都要發紅包，對於這樣的傳統他給予肯定，但最重要的是誠心誠意，祈求每個市民都能平平安安，順順利利過年。

另外，對於近日社會案件頻傳，黃偉哲也表示，過年期間會要求警局加強取締酒駕和治安勤務，消防局則加強消防勤務，務必讓每個市民平安過個好年。

昨天上午11點黃偉哲來到新化朝天宮向媽祖參拜，廟外早已排滿人龍等著領取市長紅包，隨後黃偉哲和市議員林宜瑾、陳碧玉、李偉智、林志展、蔡旺詮等人，逐一和民眾握手並發送紅包。

不少民眾得知黃偉哲要來，一大早就來到朝天宮和太子宮廟前廣場排隊，上百人的隊伍甚至從廟內排到大馬路，直到領完市長紅包和福袋，才心滿意足離去。

(中國時報)