春聯無禁忌 粉味、自摸樣樣來
根據傳統習俗，每逢過年家家戶戶都要除舊布新貼春聯，且還要注意禁忌以求好福氣，但在枋寮藝術村板仔寮藝文館的「詼諧春聯展」，32幅春聯毫無忌諱，粉味、自摸等字樣樣來，貼近生活的風雅趣味，讓遊客看得不禁會心一笑。
目前正在枋寮藝術村板仔寮藝文館展出的「詼諧春聯展」，是由屏東知名書法家李銘煌邀集高雄市蘭亭書學會13位成員一同開展，內有楷、行、隸、草、小篆、帛書等字體，還有用帛書筆法寫成的大篆，但最令人驚艷的是紅紙上赤裸裸的詞句。
「愛鄉愛土愛查某，重情重義重粉味」、「門清自摸筒條萬，槓上開花中發白」等，都是書法展中的詼諧春聯，李銘煌打趣地說，春聯除有祈福涵義外，還有反映心聲的作用，如商家就會貼生意興隆，而許多市井小民的心聲多是敢寫不敢貼，因此想藉此替大家發聲一下。
李銘煌指出，去年春節期間他就辦過有趣春聯展，當時反應不錯，今年接續舉辦，而「有趣」與「詼諧」的差別，在於今年參與聯展的書法家有些較放不開，所以用詞用字上仍較風雅但不失風趣，且還有一系列「廁所文」，盡展幽默本色。
他說，他有時會幫遊客講解詞句，有人看完後嘴角會微微一笑，有的則是哈哈大笑，而這景象就是他的策展目的。他強調，展期至15日，歡迎大家來找心中所屬的春聯。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。