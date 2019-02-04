春聯無禁忌 粉味、自摸樣樣來

2019年02月04日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

根據傳統習俗，每逢過年家家戶戶都要除舊布新貼春聯，且還要注意禁忌以求好福氣，但在枋寮藝術村板仔寮藝文館的「詼諧春聯展」，32幅春聯毫無忌諱，粉味、自摸等字樣樣來，貼近生活的風雅趣味，讓遊客看得不禁會心一笑。

目前正在枋寮藝術村板仔寮藝文館展出的「詼諧春聯展」，是由屏東知名書法家李銘煌邀集高雄市蘭亭書學會13位成員一同開展，內有楷、行、隸、草、小篆、帛書等字體，還有用帛書筆法寫成的大篆，但最令人驚艷的是紅紙上赤裸裸的詞句。

「愛鄉愛土愛查某，重情重義重粉味」、「門清自摸筒條萬，槓上開花中發白」等，都是書法展中的詼諧春聯，李銘煌打趣地說，春聯除有祈福涵義外，還有反映心聲的作用，如商家就會貼生意興隆，而許多市井小民的心聲多是敢寫不敢貼，因此想藉此替大家發聲一下。

李銘煌指出，去年春節期間他就辦過有趣春聯展，當時反應不錯，今年接續舉辦，而「有趣」與「詼諧」的差別，在於今年參與聯展的書法家有些較放不開，所以用詞用字上仍較風雅但不失風趣，且還有一系列「廁所文」，盡展幽默本色。

他說，他有時會幫遊客講解詞句，有人看完後嘴角會微微一笑，有的則是哈哈大笑，而這景象就是他的策展目的。他強調，展期至15日，歡迎大家來找心中所屬的春聯。

(中國時報)