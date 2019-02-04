林本源園邸 新春賞菊慶圓滿

2019年02月04日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節期間，新北市林本源園邸推出「林園嬉春慶圓滿」2019春節系列活動，不但有多項豐富活動，園內也增設許多春節裝飾，搭配雙錢、福蝶、瓶安等吉利造型，古色古香成為新春熱門應景打卡地點，民眾不妨前往走春沾喜氣，感受濃濃年味。

板橋林本源園邸是目前台灣僅存最完整的園林建築，1949年後屢遭破壞，歷經文物專家根據考據，多次整飭修建，現在恢復昔日的部分舊貌，為國定古蹟。

林本源園邸於大年初二開園，春節期間推出「林園嬉春慶圓滿」活動。林本源園邸表示，菊花代表富貴吉祥，過去板橋林家在香玉簃花圃即種有許多菊花，平日雇專人養護，到了春節更購置新穎花卉回來觀賞。

為重現當時花團錦簇盛況，林本源園邸每年都會舉辦春菊展，6日至11日擴大舉辦「賀年百花展」，象徵富貴吉祥的百花點綴在古典園林間，邀民眾入園遊賞，體會大戶人家的風雅樂趣。

另外，民眾還可到方鑑齋抽籤測好運，只要依籤詩提示，找出園內相對應的圖形並拍下創意合照，即可玩扭蛋、轉好運，每顆扭蛋都有機會抽中精美文創品。

大年初三至初六有新北市樂壇新星和在地樂團接力帶來喜慶樂曲、祝福新年到來，初四在門口廣場及鋪石廣場有熱鬧醒獅演出，園邸也準備小紙傘、小提燈供民眾DIY體驗傳藝，多項精采活動千萬別錯過，更多活動資訊可至官網查詢。

(中國時報)