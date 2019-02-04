最長滑梯燒屁屁 市府急購坐墊
桃園最長的滾輪滑梯本周才啟用，連假就吸引家長帶小孩來嘗鮮，8點開放就出現長長排隊人龍，全長50公尺的滑梯大家玩得不亦樂乎，不過滑下來的第一句話都是「卡稱金燒」，副祕書長黃治峰計畫採購200件魔鬼氈式坐墊，在邁入夏季前讓遊客玩得更開心。
位於桃園中路地區的風禾公園，原是防災公園，但缺乏遊憩設施、生態池水質不佳，人煙罕至，市府去年斥資近8千萬改建，巧妙運用滯洪池的高低落差，打造「滑梯主題樂園」，設置7座高度、長度不同的溜滑梯，包括6座磨石子滑梯，以及1座3層樓高、全長50公尺的滾輪滑梯。
超長、超刺激的溜滑梯搶在春節連假前夕正式對外開放，消息馬上在親子間瘋傳，不少親子特別來嘗鮮，還有人跨縣市遠道而來，不到8點開放時間就可見排隊人龍，下午更是擠爆現場，至少要排1小時才能體驗。不過不分男女老少，滑完「全桃園最長溜滑梯」第一句話都是笑喊：「屁股好麻」或「屁股快燒焦」。
兼代工務局長的副祕書長黃治峰陪同桃園市長鄭文燦到風禾公園發送福袋時當場指示工務局採購200個可用魔鬼氈綁在遊客臀部的坐墊，將在現場發放使用。
(中國時報)
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