1999春節不打烊 燕讚城市英雄

2019年02月04日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕3日到1999話務中心發紅包，關懷辛苦輪值的話務人員，展現「媽媽市長」溫暖力量，還以90度彎腰鞠躬，感謝話務人員犧牲春節與家人團聚，值勤接聽民眾的電話，稱讚是「城市英雄」。

「辛苦了！你們是城市英雄」盧秀燕昨到位在南屯區1999話務中心發紅包，輪值的話務人員在春節期間服務，全天候接聽民眾電話，站在市府與民眾接觸的第一線。

盧秀燕雙手緊握值勤話務人員的手表達感謝，1999話務人員春節照常上線，在話務中心執勤接聽民眾的熱線，協助市府解決問題，盧還請話務人員向他們的家人傳達感謝，話務人員中有視障的工作人員，親切地蹲下來致贈紅包，也與話務中心人員熱情擁抱。

盧秀燕說，包括1999話務中心人員、警察、交通人員等，她代替全體市民感謝他們的犧牲奉獻，守護鄉親，守護台中。

研考會代理主委曾能汀表示，市府自2009年設立「1999台中市民一碼通專線」，累計通話量已逾1280萬通，2018年每月平均6萬5000通，年節9天假期，市府透過1999一碼通專線提供24小時不打烊服務，讓市民平安過好年。

(中國時報)